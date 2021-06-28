Женская сборная Беларуси по баскетболу заняла четвертое место на чемпионате Европы

Источник материала: БT

Женская сборная Беларуси по баскетболу остановилась в шаге от пьедестала чемпионата Европы. В споре за бронзу континентального турнира команда Натальи Трофимовой встречалась с Бельгией. Нашим девушкам удалось свести вничью вторую четверть и одержать победу в четвертой. Однако этого не хватило, чтобы переиграть соперниц. Итог - 69:77.





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