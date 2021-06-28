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Женская сборная Беларуси по баскетболу заняла четвертое место на чемпионате Европы
28.06.2021 10:35 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Женская сборная Беларуси по баскетболу остановилась в шаге от пьедестала чемпионата Европы. В споре за бронзу континентального турнира команда Натальи Трофимовой встречалась с Бельгией. Нашим девушкам удалось свести вничью вторую четверть и одержать победу в четвертой. Однако этого не хватило, чтобы переиграть соперниц. Итог - 69:77.
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Женская сборная Беларуси по баскетболу остановилась в шаге от пьедестала чемпионата Европы. В споре за бронзу континентального турнира команда Натальи...
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