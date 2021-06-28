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Франк де Бур покинет сборную Нидерландов

28.06.2021 16:41 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур покинет свой пост. Большинство членов руководства Королевского футбольного союза Нидерландов сильно недовольно выступлением команды на чемпионате Европы. "Оранье" выиграли три матча на групповом этапе, но в 1/8 финала уступили команде Чехии (0:2). Сегодня на Евро очередные матчи плей-офф. Хорватия в 19:00 сыграет против Испании, а Франция в 22:00 - против Швейцарии. Поединки можно увидеть в эфире "Беларусь 5".


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Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур покинет свой пост. Большинство членов руководства Королевского футбольного союза Нидерландов сильно недовольно...
 
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