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Белорусы завоевали золото в олимпийских дисциплинах на этапе Кубка мира
28.06.2021 16:41 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
4 медали выиграли белорусские батутисты на этапе Кубка мира в Португалии. В индивидуальных прыжках у мужчин золото у Владислава Гончарова. Еще один белорус - Олег Рябцев - занял второе место. Также Владислав Гончаров и Олег Рябцев стали обладателями золотой медали турнира в синхронных прыжках. В состязаниях женщин белорусская дружина также не осталась без медалей. Бронзовая награда на счету Полины Шедько. Добавим, что нашу страну на Олимпиаде представят Владислав Гончаров и Иван Литвинович.
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4 медали выиграли белорусские батутисты на этапе Кубка мира в Португалии. В индивидуальных прыжках у мужчин золото у Владислава Гончарова. Еще один белорус - Олег...
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