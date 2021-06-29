Источник материала: БелТА

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Тампы" победили "Монреаль" в первом матче финальной серии Кубка Стэнли со счетом 5:1 (1:0, 1:1, 3:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча проходила с заметным преимуществом "молний", заброшенными шайбами отличились Эрик Чернак, Янни Гурд, ставший автором голевого дубля Никита Кучеров и Стивен Стэмкос. Отметим, что на счету российского легионера "Тампы" еще и результативная передача. Вратарь команды Андрей Василевский отразил 18 бросков из 19.

У "хабс" автором взятия ворот стал Бен Шьяро.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 1:0 в пользу действующих обладателей Кубка Стэнли. Следующий матч состоится 1 июля и также пойдет на домашней арене для дружины из Флориды.-0-