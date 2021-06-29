Александра Саснович вышла во второй круг Уимблдонского турнира

Источник материала: БелТА

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (100-й номер мирового рейтинга) вышла во второй круг Уимблдонского турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке 1/64 финала белоруска встречалась с семикратной чемпионкой Уимблдона американской теннисисткой Сереной Уильямс (8). Через полчаса после начала поединка при счете 3:3 американка получила травму и не смогла продолжить игру. Следующей соперницей Александры Саснович будет победительница встречи между японкой Нао Хибино (85) и американской теннисисткой Бернардой Перой (74).

Также в 1/32 финала уже вышла белоруска Арина Соболенко (4), которая на старте обыграла румынку Монику Никулеску (191). Во втором раунде четвертая ракетка планеты встретится с британкой Кэти Бултер (219).

Еще две белорусские теннисистки свои стартовые матчи проведут 30 июня. Виктория Азаренко (14) встретится с украинкой Катериной Козловой (157). Ольга Говорцова (136) сыграет с американкой Коко Вандевеге (203).

В мужском одиночном разряде Егор Герасимов (73) взял верх над британцем Джеем Кларком (230) и в 1/32 финала будет соперничать с российским теннисистом Кареном Хачановым (29). Илья Ивашко (79) в первом раунде встретится с испанцем Хауме Муньяром (69).-0-