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В специальной рубрике "Токийский экспресс" о тяжелой атлетике
30.06.2021 06:31 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Наша рубрика "Токийский экспресс" сегодня расскажет о тяжёлой атлетике. Этот вид спорта называют богатырским. Именно с ним связаны большие традиции в нашей спортивной истории. Сразу 4 атлета из Беларуси носят почетное и заслуженное звание олимпийских чемпионов (видео).
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Наша рубрика "Токийский экспресс" сегодня расскажет о тяжёлой атлетике. Этот вид спорта называют богатырским. Именно с ним связаны большие традиции в нашей...
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