ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Футболисты Украины стали последними  четвертьфиналистами чемпионата Европы

30.06.2021 06:43 — Новости Спорта | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Украины стали последними участниками четвертьфинальной стадии чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заключительном поединке 1/8 финала украинцы в Глазго одолели команду Швеции в дополнительное время со счетом 2:1. Украинская сборная вышла вперед на 27-й минуте встречи, когда точный удар из пределов штрафной плошади нанес Александр Зинченко. Шведы отыгрались за две минуты до перерыва после дальнего удара Эмиля Форсберга - 1:1. Во втором тайме обе команды имели немало возможностей поразить ворота, но результат не изменился. Вскоре после начала дополнительного времени шведская сборная осталась в меньшинстве после удаления Маркуса Даниэльсона и на первой компенсированной минуте овертайма Артем Довбик забил победный гол.

В матче за выход в полуфинал украинские футболисты 3 июля сыграют в Риме с англичанами, победившими немцев с результатом 2:0.

Составы остальных четвертьфинальных пар: Швейцария - Испания (2 июля, Санкт-Петербург), Бельгия - Италия (2 июля, Мюнхен), Чехия - Дания (3 июля, Баку).

Бомбардирскую гонку Евро-2020 возглавляет лидер португальской сборной Криштиану Роналду, забивший на групповом этапе 5 мячей.

Прлуфинальные встречи пройдут 6 и 7 июля, финальный поединок за золото 16-го первенства Старого Света состоится 11 июля на лондонском стадионе "Уэмбли".

На прошлом континентальном чемпионате, проходившем в 2016 году во Франции, золотые медали впервые завоевала сборная Португалии, одолевшая в финале футболистов Франции со счетом 1:0 (в дополнительное время).-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В заключительном поединке 1/8 финала украинцы в Глазго одолели команду Швеции в дополнительное время со счетом 2:1. Украинская сборная вышла вперед на 27-й минуте...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Александра Саснович вышла во второй круг Уимблдонского турнира
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

29.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by