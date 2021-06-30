Футболисты Украины стали последними  четвертьфиналистами чемпионата Европы

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30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Украины стали последними участниками четвертьфинальной стадии чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заключительном поединке 1/8 финала украинцы в Глазго одолели команду Швеции в дополнительное время со счетом 2:1. Украинская сборная вышла вперед на 27-й минуте встречи, когда точный удар из пределов штрафной плошади нанес Александр Зинченко. Шведы отыгрались за две минуты до перерыва после дальнего удара Эмиля Форсберга - 1:1. Во втором тайме обе команды имели немало возможностей поразить ворота, но результат не изменился. Вскоре после начала дополнительного времени шведская сборная осталась в меньшинстве после удаления Маркуса Даниэльсона и на первой компенсированной минуте овертайма Артем Довбик забил победный гол.

В матче за выход в полуфинал украинские футболисты 3 июля сыграют в Риме с англичанами, победившими немцев с результатом 2:0.

Составы остальных четвертьфинальных пар: Швейцария - Испания (2 июля, Санкт-Петербург), Бельгия - Италия (2 июля, Мюнхен), Чехия - Дания (3 июля, Баку).

Бомбардирскую гонку Евро-2020 возглавляет лидер португальской сборной Криштиану Роналду, забивший на групповом этапе 5 мячей.

Прлуфинальные встречи пройдут 6 и 7 июля, финальный поединок за золото 16-го первенства Старого Света состоится 11 июля на лондонском стадионе "Уэмбли".

На прошлом континентальном чемпионате, проходившем в 2016 году во Франции, золотые медали впервые завоевала сборная Португалии, одолевшая в финале футболистов Франции со счетом 1:0 (в дополнительное время).-0-