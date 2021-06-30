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Украинские футбольные фанаты напали на российского болельщика на Евро-2020

30.06.2021 14:39 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Группа украинских националистов омрачила футбольную победу своей сборной безобразной дракой. На матче 1/8 финала Евро-2020 Швеция - Украина они напали на болельщика с российским флагом, порвав ему футболку. За российского болельщика вступился его друг, который пришел на игру с флагом Украины.

Напомним, украинская сборная одержала победу над Швецией и вышла в четвертьфинал Евро-2020. Однако часть украинской общественности все равно осталась недовольна прежде всего тем, что на пресс-конференции игроки отвечали на вопросы журналистов по-русски. Такой вот спорт вне политики.

В итоге в украинском сегменте Facebook вместо поздравлений на игроков посыпались оскорбления. В частности, эпатажная писательница Лариса Ницой назвала Артема Довбика, забившего победный гол, "москвичом" и "марсианином" и призвала "сходить к нему" и рассказать, как должны вести себя "украинские герои".


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Группа украинских националистов омрачила футбольную победу своей сборной безобразной дракой. На матче 1/8 финала Евро-2020 Швеция - Украина они напали на болельщика с...
 
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