А. Саснович одерживает техническую победу над С. Уильямс на турнире Большого шлема

Источник материала: БT

В первом круге Уимблдона белорусская теннисистка Александра Саснович прошла 23-кратную победительницу турниров Большого шлема Серену Уильямс. В первом сете при счете 3:3 американка подвернула ногу и не смогла продолжить матч. Во втором круге Саснович сыграет с победителем пары Нао Хибино - Бернарда Пера. Сегодня вступит в борьбу Виктория Азаренко. Трансляции Уимблдона начнутся в 13 часов на "Беларусь 5" .