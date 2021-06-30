|
А. Саснович одерживает техническую победу над С. Уильямс на турнире Большого шлема
30.06.2021 14:39 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
В первом круге Уимблдона белорусская теннисистка Александра Саснович прошла 23-кратную победительницу турниров Большого шлема Серену Уильямс. В первом сете при счете 3:3 американка подвернула ногу и не смогла продолжить матч. Во втором круге Саснович сыграет с победителем пары Нао Хибино - Бернарда Пера. Сегодня вступит в борьбу Виктория Азаренко. Трансляции Уимблдона начнутся в 13 часов на
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В первом круге Уимблдона белорусская теннисистка Александра Саснович прошла 23-кратную победительницу турниров Большого шлема Серену Уильямс. В первом сете при...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)