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А. Саснович одерживает техническую победу над С. Уильямс на турнире Большого шлема

30.06.2021 14:39 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

В первом круге Уимблдона белорусская теннисистка Александра Саснович прошла 23-кратную победительницу турниров Большого шлема Серену Уильямс. В первом сете при счете 3:3 американка подвернула ногу и не смогла продолжить матч. Во втором круге Саснович сыграет с победителем пары Нао Хибино - Бернарда Пера. Сегодня вступит в борьбу Виктория Азаренко. Трансляции Уимблдона начнутся в 13 часов на "Беларусь 5"


 
 
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В первом круге Уимблдона белорусская теннисистка Александра Саснович прошла 23-кратную победительницу турниров Большого шлема Серену Уильямс. В первом сете при...
 
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