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Сборная Украины по футболу обыграла сборную Швеции на Евро-2020 и впервые вышла в 1/4 финала

30.06.2021 14:39 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

На 121 минуте нападающий сборной Украины Артем Довбик в 1/8 финала чемпионата Европы оформил победный мяч в ворота Швеции и добыл своей команде путевку в четвертьфинал - 2:1. Это второй самый поздний гол на Евро. Довбик даже обогнал легендарного Мишеля Платини, который в 1984-м забил на отметке 118 минут и 53 секунды. Впервые в истории чемпионатов Европы Украина прошла дальше 1/8. На крупных турнирах команда доходила до четвертьфинала лишь однажды - в 2006-м на чемпионате мира.


 
 
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На 121 минуте нападающий сборной Украины Артем Довбик в 1/8 финала чемпионата Европы оформил победный мяч в ворота Швеции и добыл своей команде путевку в...
 
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