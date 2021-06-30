|
Сборная Украины по футболу обыграла сборную Швеции на Евро-2020 и впервые вышла в 1/4 финала
30.06.2021 14:39 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
На 121 минуте нападающий сборной Украины Артем Довбик в 1/8 финала чемпионата Европы оформил победный мяч в ворота Швеции и добыл своей команде путевку в четвертьфинал - 2:1. Это второй самый поздний гол на Евро. Довбик даже обогнал легендарного Мишеля Платини, который в 1984-м забил на отметке 118 минут и 53 секунды. Впервые в истории чемпионатов Европы Украина прошла дальше 1/8. На крупных турнирах команда доходила до четвертьфинала лишь однажды - в 2006-м на чемпионате мира.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На 121 минуте нападающий сборной Украины Артем Довбик в 1/8 финала чемпионата Европы оформил победный мяч в ворота Швеции и добыл своей команде путевку в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)