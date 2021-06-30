|
Белорусский теннисист Илья Ивашко вышел в 1/32 финала Уимблдона
30.06.2021 15:57 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (79-й номер мирового рейтинга) успешно стартовал на Уимблдонском турнире, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в первом раунде мужского одиночного разряда белорус победил в трех сетах испанского теннисиста Хауме Муньяра (69) - 6:1, 7:5, 7:6 (7:5). Встреча продолжалась 2 часа 28 минут. В 1/32 финала соперником Ильи Ивашко будет представитель Франции Жереми Шарди (61).
Еще один белорусский теннисист Егор Герасимов (73) в 1/32 финала сыграет с россиянином Кареном Хачановым (29). В первом раунде Герасимов победил британца Джея Кларка (230) - 6:3, 3:6, 7:6 (7:5), 6:2.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еще один белорусский теннисист Егор Герасимов (73) в 1/32 финала сыграет с россиянином Кареном Хачановым (29). В первом раунде Герасимов победил британца Джея Кларка (230)...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)