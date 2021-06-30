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Девушке, устроившей массовую аварию на соревнованиях "Тур де Франс", грозит штраф в 1 500 евро
30.06.2021 20:45 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Во Франции многодневная велогонка омрачена грандиозной аварией. Из-за болельщицы на соревнованиях "Тур де Франс" пострадал 21 участник. Девушка пыталась попасть в кадр с плакатом "Привет, дедушка и бабушка" и встала слишком близко к трассе. В нее врезался гонщик, и начался массовый завал.
Сегодня история получила неожиданное продолжение - болельщицу нашли и арестовали. "Звезде эфира" грозит штраф в размере 1 500 евро.
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Во Франции многодневная велогонка омрачена грандиозной аварией. Из-за болельщицы на соревнованиях "Тур де Франс" пострадал 21 участник. Девушка пыталась попасть в...
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