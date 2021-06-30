ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Девушке, устроившей массовую аварию на соревнованиях "Тур де Франс", грозит штраф в 1 500 евро

30.06.2021 20:45 — Новости Спорта | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Во Франции многодневная велогонка омрачена грандиозной аварией. Из-за болельщицы на соревнованиях "Тур де Франс" пострадал 21 участник. Девушка пыталась попасть в кадр с плакатом "Привет, дедушка и бабушка"  и встала слишком близко к трассе. В нее врезался гонщик, и начался массовый завал. 

Сегодня история получила неожиданное продолжение - болельщицу нашли и арестовали. "Звезде эфира" грозит штраф в размере 1 500 евро.


Читайте также:





 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во Франции многодневная велогонка омрачена грандиозной аварией. Из-за болельщицы на соревнованиях "Тур де Франс" пострадал 21 участник. Девушка пыталась попасть в...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Уимблдон: белорусский теннисист Илья Ивашко пробился во 2-й круг
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

29.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by