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Белорус Валерий Громыко представлен в качестве игрока ФК БАТЭ
30.06.2021 20:45 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Полузащитник тульского "Арсенала" белорус Валерий Громыко до конца сезона-2021 будет защищать цвета борисовского БАТЭ, о чем сообщил сайт желто-синих, а затем у себя в YouTube опубликовал презентационный ролик. В Тулу хавбек белорусской национальной дружины перебирался из солигорского "Шахтера". Сам же является воспитанником футбольного клуба "Минск". В "Арсенале" же два года Громыко не смог пока закрепиться, в поисках игровой практики отправился в Борисов.
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Полузащитник тульского "Арсенала" белорус Валерий Громыко до конца сезона-2021 будет защищать цвета борисовского БАТЭ, о чем сообщил сайт желто-синих, а затем у себя...
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