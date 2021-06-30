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Рафа Бенитес отныне главный тренер футбольного клуба "Эвертон" (Ливерпуль)

30.06.2021 20:45 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Пресс-служба "ирисок", как называют команду болельщики, распространила эту информацию. Контракт тренера, которому идет 62-й год, рассчитан на три сезона. Бенитес работал много с грандами. В послужном списке "Реал", "Ливерпуль", "Челси" и "Наполи". Из "Эвертона" в "Реал", напомним, переехал Карло Анчелотти.

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Пресс-служба "ирисок", как называют команду болельщики, распространила эту информацию. Контракт тренера, которому идет 62-й год, рассчитан на три сезона. Бенитес...
 
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