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Пресс-служба "ирисок", как называют команду болельщики, распространила эту информацию. Контракт тренера, которому идет 62-й год, рассчитан на три сезона. Бенитес работал много с грандами. В послужном списке "Реал", "Ливерпуль", "Челси" и "Наполи". Из "Эвертона" в "Реал", напомним, переехал Карло Анчелотти.