Виктория Азаренко и Арина Соболенко добились побед на Уимблдоне

Источник материала: БелТА

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Виктория Азаренко и Арина Соболенко добились побед на Уимблдонском теннисном турнире серии "Большого шлема", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Виктория Азаренко в поединке первого круга Уимблдонского турнира победила украинку Екатерину Козлову со счетом 6:1, 6:3. Следующей соперницей белоруски станет Сорана-Михаэла Кырстя, находящаяся на 45-й позиции рейтинга WTA. Поединок пройдет 1 июля.

Вышла в следующий круг и Арина Соболенко, не без проблем преодолев сопротивление британки Кэти Боултер, - 4:6, 6:3, 6:3.

К сожалению, завершила борьбу на турнире "Большого шлема" в Лондоне Ольга Говорцова. Для победы над белоруской американке Коко Вандевеге хватило двух сетов - 4:6, 2:6.-0-