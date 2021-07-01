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"Тампа" выиграла у "Монреаля" второй матч финальной серии Кубка Стэнли

01.07.2021 10:09 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Тампа-Бэй Лайтнинг" выиграла у "Монреаль Канадиенс" второй матч финальной серии Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счетом 3:1 (0:0, 2:1, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лучшим игроком матча признан голкипер победителей Андрей Василевский. Россиянин отразил 42 броска из 43. Результативными бросками в составе победителей отличились Энтони Сирелли (27-я минута), Блэйк Коулман (40-я) и Ондржей Палат (56-я).

В составе канадского клуба заброшенную шайбу на свой счет записал Ник Сузуки (31-я минута). Он заставил капитулировать вратаря "Тампы", когда "Канадиенс" играли в большинстве.

Таким образом, счет в решающей серии матчей за Кубок Стэнли стал 2:0 в пользу "молний". Третий матч между ними и "Монреаль Канадиенс" запланирован на 3 июля.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Лучшим игроком матча признан голкипер победителей Андрей Василевский. Россиянин отразил 42 броска из 43. Результативными бросками в составе победителей отличились...
 
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