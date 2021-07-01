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Егор Герасимов не пробился в третий круг Уимблдонского турнира

01.07.2021 10:09 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов не пробился в третий круг Уимблдонского турнира, который проходит в Лондоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче второго круга турнира Большого шлема его обыграл 25-й сеяный игрок из России Карен Хачанов - 1:6, 6:7 (3:7), 3:6. Встреча продолжалась 1 час 48 минут.

В следующем матче обидчик белоруса сыграет с победителем спора между американцем Фрэнсисом Тиафо и канадцем Вашеком Поспишилом.

Также определилась соперница Арины Соболенко в третьем раунде турнира. Ею стала колумбийка - Мария Камила Осорио Серрано, которая накануне обыграла россиянку Екатерину Александрову - 7:5, 6:2.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В матче второго круга турнира Большого шлема его обыграл 25-й сеяный игрок из России Карен Хачанов - 1:6, 6:7 (3:7), 3:6. Встреча продолжалась 1 час 48 минут.
 
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