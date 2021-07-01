Уимблдон - белорусский теннисист Илья Ивашко вышел в третий круг

Источник материала: БT

Илья Ивашко вышел в третий круг Уимблдона. В матче 1:32 финала белорус встречался с французом Жереми Шарди, который в мировом рейтинге занимает 61-ю строчку. Первый сет остался за соперником Ивашко, 4-6, но три последующие партии оказались для нашего теннисиста куда успешнее, 6:3, 6:2, 6:4. Поединок продолжался два с половиной часа. Следующий соперник белоруса - победитель противостояния японца Кеи Нисикори и австралийца Джордана Томпсона.