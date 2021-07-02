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Александра Саснович и Илья Ивашко прошли в третий круг Уимблдонского турнира

02.07.2021 07:35 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Александра Саснович и Илья Ивашко пробились в третий круг Уимблдонского турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке за право сыграть на данной стадии турнира серии Большого шлема Александра Саснович обыграла японку Нао Хибино, находящуюся на 85-й позиции в рейтинге WTA, - 6:4, 7:6. Следующей соперницей белоруски, которая находится на 100-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации, стала 28-я ракетка мира немка Анжелика Кербер.

Также сыграет в третьем круге Уимблдонского турнира и Илья Ивашко, добывший непростую победу над французом Жереми Шарди - 4:6, 6:3, 6:2, 6:4. Следующим соперником белоруса будет австралиец Джордан Томпсон, который добился победы над японцем Кэем Нисикори - 7:5, 6:4, 5:7, 6:3.

К сожалению, не смогла пробиться в третий круг одного из самых престижных теннисных турниров Виктория Азаренко. Занимающая 14-е место в рейтинге WTA белорусская cпортсменка уступила румынке Соране Кирстя - 6:7(5), 6:3, 4:6.

Завершил турнирную борьбу в Англии Андрей Василевский, первым из белорусов стартовавший в парном разряде, объединив усилия с израильским спортсменом Йонатаном Эрлихом. В 1/32 финала белорусско-израильский тандем уступил первому сеяному дуэту из Хорватии Николе Мектичу и Мате Павичу - 2:6, 4:6.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Александра Саснович обыграла японку Нао Хибино, находящуюся на 85-й позиции в рейтинге WTA, - 6:4, 7:6. Илья Ивашко добыл непростую победу над французом Жереми Шарди - 4:6,...
 
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