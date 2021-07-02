Этап Кубка мира по художественной гимнастике стартует в Минске

Источник материала: БелТА

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Этап Кубка мира по художественной гимнастике BSB Bank стартует сегодня в столичном спорткомплексе "Минск-Арена", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Состязания в Минске станут для многих спортсменок последней пробой сил накануне Олимпиады в Токио. За награды турнира поспорят гимнастки из 13 стран. В их числе спортсменки из России, Израиля, Болгарии, Украины и Японии, стабильно находящиеся в группе лидеров на самых престижных состязаниях.

В личных стартах Беларусь представят Алина Горносько и Анастасия Салос. В групповых упражнениях в состав сборной страны вошли Анна Гайдукевич, Анастасия Молоканова, Анастасия Рыбакова, Анна Швайба, Арина Цицилина и Карина Ермоленко.

На прошлом домашнем этапе Кубка мира сборная Беларуси завоевала две награды. Наверняка и на этот раз отечественные грации порадуют почитателей прекрасного вида спорта. К сожалению, из-за эпидемиологической обстановки билеты на трибуны не распространялись, однако следить за соревнованиями можно в прямом эфире телеканала "Беларусь 5", а также на Youtube-канале Белорусской ассоциации гимнастики.

Организаторами турнира выступили Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь, Белорусская ассоциация гимнастики, Минский городской исполнительный комитет, ГУ "Белспортобеспечение".

РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ:

2 июля

15.00-15.15 - церемония открытия;

15.20-16.45 - квалификационные соревнования, группа А - индивидуальные упражнения (обруч, мяч);

17.00-18.30 - квалификационные соревнования, группа В - индивидуальные упражнения (обруч, мяч);

19.00-19.45 - квалификационные соревнования, групповые упражнения (5 мячей).

3 июля

15.00-16.25 - квалификационные соревнования, группа В - индивидуальные упражнения (булавы, лента);

16.40-18.10 - квалификационные соревнования, группа А - индивидуальные упражнения (булавы, лента);

18.40-19.25 - квалификационные соревнования, групповые упражнения (3 обруча + булавы);

19.40-20.00 - церемония награждения, индивидуальные упражнения, групповые упражнения (многоборье).

4 июля

12.00-12.32 - финальные соревнования, индивидуальные упражнения (обруч);

12.35-13.07 - финальные соревнования, индивидуальные упражнения (мяч);

13.10-13.55 - финальные соревнования, групповые упражнения (5 мячей);

14.00-14.15 - церемония награждения;

14.15-14.47 - финальные соревнования, индивидуальные упражнения (булавы);

14.50-15.22 - финальные соревнования, индивидуальные упражнения (лента);

15.25-16.05 - финальные соревнования, групповые упражнения (3 обруча + булавы).-0-