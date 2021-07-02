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Белорусские теннисисты сыграют на Уимблдоне
02.07.2021 10:35 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Арина Соболенко сегодня попытается оформить свой выход в 1/8 финала Уимблдона. Для этого четвертой ракетке мира необходимо переиграть 19-летнюю Марию Камилу Осорио Серрано. Ранее с колумбийкой белоруска на корте не пересекалась.
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Арина Соболенко сегодня попытается оформить свой выход в 1/8 финала Уимблдона. Для этого четвертой ракетке мира необходимо переиграть 19-летнюю Марию Камилу Осорио...
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