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Белорусские теннисисты сыграют на Уимблдоне

02.07.2021 10:35 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Арина Соболенко сегодня попытается оформить свой выход в 1/8 финала Уимблдона. Для этого четвертой ракетке мира необходимо переиграть 19-летнюю Марию Камилу Осорио Серрано. Ранее с колумбийкой белоруска на корте не пересекалась. "Беларусь 5" покажет матч в прямом эфире. Ориентировочно встреча начнется в 15:00. Александра Саснович на аналогичной стадии сыграет с Ангеликой Кербер. Илья Ивашко в матче третьего круга мужского одиночного разряда встретится с австралийцем Джонатаном Томпсоном.


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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Арина Соболенко сегодня попытается оформить свой выход в 1/8 финала Уимблдона. Для этого четвертой ракетке мира необходимо переиграть 19-летнюю Марию Камилу Осорио...
 
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