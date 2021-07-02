Белорусские теннисисты сыграют на Уимблдоне

Источник материала: БT

Арина Соболенко сегодня попытается оформить свой выход в 1/8 финала Уимблдона. Для этого четвертой ракетке мира необходимо переиграть 19-летнюю Марию Камилу Осорио Серрано. Ранее с колумбийкой белоруска на корте не пересекалась. "Беларусь 5" покажет матч в прямом эфире. Ориентировочно встреча начнется в 15:00. Александра Саснович на аналогичной стадии сыграет с Ангеликой Кербер. Илья Ивашко в матче третьего круга мужского одиночного разряда встретится с австралийцем Джонатаном Томпсоном.





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