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На чемпионате Европы по футболу сегодня определятся первые полуфиналисты

02.07.2021 10:35 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

На чемпионате Европы по футболу сегодня определятся первые полуфиналисты. Швейцарцы, которые уже отправили домой чемпионов мира, готовы в очередной раз порадовать своих болельщиков. Для этого им необходимо обыграть испанцев. Стартовый свисток на стадионе в Санкт-Петербурге прозвучит в 19:00. Тремя часами позже начнется противостояние бельгийцев и итальянцев. Оба матча в прямом эфире покажет "Беларусь 5"


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На чемпионате Европы по футболу сегодня определятся первые полуфиналисты. Швейцарцы, которые уже отправили домой чемпионов мира, готовы в очередной раз...
 
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