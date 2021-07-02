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На чемпионате Европы по футболу сегодня определятся первые полуфиналисты
02.07.2021 10:35 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
На чемпионате Европы по футболу сегодня определятся первые полуфиналисты. Швейцарцы, которые уже отправили домой чемпионов мира, готовы в очередной раз порадовать своих болельщиков. Для этого им необходимо обыграть испанцев. Стартовый свисток на стадионе в Санкт-Петербурге прозвучит в 19:00. Тремя часами позже начнется противостояние бельгийцев и итальянцев. Оба матча в прямом эфире покажет
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На чемпионате Европы по футболу сегодня определятся первые полуфиналисты. Швейцарцы, которые уже отправили домой чемпионов мира, готовы в очередной раз...
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