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Арина Соболенко вышла в 1/8 финала Уимблдонского турнира

02.07.2021 16:45 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (4-й номер рейтинга WTA) вышла в 1/8 финала Уимблдонского турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в матче 1/16 финала четвертая ракетка мира выиграла в двух сетах у колумбийской теннисистки Марии Камилы Осорио Серрано (94) - 6:0, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 13 минут. Следующей соперницей Арины Соболенко будет победительница матча между американкой Шелби Роджерс (46) и представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (20). В первом круге Соболенко обыграла румынку Монику Никулеску (191) - 6:1, 6:4, а потом взяла верх над британкой Кэти Бултер (219) - 4:6, 6:3, 6:3.

Завтра белоруска Александра Саснович (100) в поединке 1/16 финала встретится с немкой Ангеликой Кербер (28). До этого Саснович была сильнее американки Серены Уильямс (8) и Нао Хибино (85).

В 1/16 финала мужского одиночного разряда белорусский теннисист Илья Ивашко (79) сыграет с австралийцем Джорданом Томпсоном (78). На старте Ивашко победил испанца Хауме Муньяра (69), а во втором круге выиграл у француза Жереми Шарди (61).

Уимблдонский турнир завершится 11 июля.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в матче 1/16 финала четвертая ракетка мира выиграла в двух сетах у колумбийской теннисистки Марии Камилы Осорио Серрано (94) - 6:0, 6:3. Встреча продолжалась 1 час...
 
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