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Мужская сборная Беларуси по волейболу занимает 43-е место в рейтинге FIVB

02.07.2021 21:25 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская сборная Беларуси по волейболу занимает 43-е место в рейтинге Международной федерации волейбола (FIVB), который обновлен сегодня. Такая информация содержится на официальном сайте организации, сообщает БЕЛТА.

У подопечных Виктора Бекши на счету 114 очков. Лидируют бразильцы - 431 очко. Второе место у поляков - 390. Замыкает тройку сильнейших дружина России - 343. Также в десятке сильнейших сборные Франции (331), США (327), Словении (287), Сербии (277), Аргентины (273), Италии (271) и Канады (269). Украина - 22-я (148), Эстония - 48-я (111), Латвия - 53-я (106), Молдова - 59-я (98), Казахстан - 60-й (96), Азербайджан – 61-й (96), Грузия - 81-я (64). Остальные команды с постсоветского пространства находятся за чертой первой сотни.

Женская сборная Беларуси, которую накануне возглавил Станислав Саликов, находится на 45-м месте (107 очков). В тройке лидеров команды США (416 баллов), Китая (376) и Бразилии (371).

Из стран бывшего СССР наивысшее, 7-е место занимает дружина России (277 баллов). На 22-й позиции сборная Казахстана (157). Команда Украины - 36-я (117), азербайджанские волейболистки на 42-м месте (113 очков).-0-

 
Теги: Минск
 
 
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У подопечных Виктора Бекши на счету 114 очков. Лидируют бразильцы - 431 очко. Второе место у поляков - 390. Замыкает тройку сильнейших дружина России - 343. Также в десятке...
 
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