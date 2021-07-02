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Сборная Испании первой пробилась в полуфинал Евро-2020

02.07.2021 22:15 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Испании стали первыми участниками полуфинальной стадии чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в стартовом четвертьфинале испанцы одолели в Санкт-Петербурге швейцарцев в серии послематчевых пенальти. В первом тайме зрители стали свидетелями довольно унылой игры, но гол все же увидели. На 8-й минуте встречи после атаки испанцев неудачно сыграл полузащитник швейцарцев Денис Закария, срезавший мяч в свои ворота. Во второй половине швейцарские футболисты много атаковали и на 68-й минуте один из их лидеров Джердан Шакири сравнял результат. Через 10 минут швейцарцы остались в меньшинстве после удаления Ремо Фройлера, но до окончания основного времени испанцы не смогли воспользоваться своим численным превосходством. В овертайме швейцарский голкипер Янн Зоммер несколько раз спас свою команду в опаснейших ситуациях. В итоге дело дошло до серии послематчевых пенальти, в которой удача была на стороне Испании - 3:1. 

Соперник испанцев определится сегодня поздно вечером в Мюнхене, где встретятся два фаворита Евро-2020 Бельгия и Италия. 

Еще два четвертьфинальных  поединка. В Баку сыграют сборные Чехии и Дания (начало в 19.00), а в Риме встретятся команды Англии и Украины (начало в 22.00).

Бомбардирскую гонку Евро-2020 возглавляет лидер португальской сборной Криштиану Роналду, забивший на групповом этапе 5 мячей.

Прлуфинальные встречи пройдут 6 и 7 июля, финальный поединок за золото 16-го первенства Старого Света состоится 11 июля на лондонском стадионе "Уэмбли".

На прошлом континентальном чемпионате, проходившем в 2016 году во Франции, золотые медали впервые завоевала сборная Португалии, одолевшая в финале футболистов Франции со счетом 1:0 (в дополнительное время).-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В стартовом четвертьфинале испанцы одолели в Санкт-Петербурге швейцарцев в серии послематчевых пенальти. В первом тайме зрители стали свидетелями довольно...
 
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