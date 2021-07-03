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Футболисты Италии вышли в полуфинал чемпионата Европы

03.07.2021 09:35 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты Италии вышли в полуфинал Евро-2020, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В игре в Мюнхене итальянцы забили два гола в первой половине игры - на 31-й минуте Николо Барелла открыл счет, а через 15 минут Лоренцо Инсинье забил второй мяч. Незадолго до перерыва Ромелу Лукаку с пенальти отыграл один мяч, но большего бельгийцам добиться не удалось.

В стартовом четвертьфинале в Санкт-Петербурге сборная Испании одолела швейцарцев в серии послематчевых пенальти.

Пройдут еще два четвертьфинальных поединка. В Баку сыграют сборные Чехии и Дании (начало в 19.00), а в Риме встретятся команды Англии и Украины (начало в 22.00).

Бомбардирскую гонку Евро-2020 возглавляет лидер португальской сборной Криштиану Роналду, забивший на групповом этапе 5 мячей.

Полуфинальные встречи пройдут 6 и 7 июля, финальный поединок за золото 16-го первенства Старого Света состоится 11 июля на лондонском стадионе "Уэмбли".

На прошлом континентальном чемпионате, проходившем в 2016 году во Франции, золотые медали впервые завоевала сборная Португалии, одолевшая в финале футболистов Франции со счетом 1:0 (в дополнительное время).-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В игре в Мюнхене итальянцы забили два гола в первой половине игры - на 31-й минуте Николо Барелла открыл счет, а через 15 минут Лоренцо Инсинье забил второй мяч....
 
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