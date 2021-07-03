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Сборная Дании пробилась в 1/2 финала чемпионата Европы
03.07.2021 21:25 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Дании победила чехов со счетом 2:1 и пробилась в полуфинал чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Встреча в Баку началась с натиска датчан и уже на 5-й минуте игры Томас Дилейни поразил ворота Томаша Вацлика. После пропущенного гола чехи перехватили инициативу, но все их атаки успешно отражала защита соперников во главе с голкипером Каспером Шмейхелем. А на 42-й минуте датчане провели быструю контратаку, которую разящим ударом завершил Каспер Дольберг. Сразу после перерыва чешские футболисты усилили натиск и на 49-й минуте лидер их атак Патрик Шик сократил разрыв до минимума, но большего им добиться не удалось.
В поединке за выход в финал континентального первенства датчане встретятся с победителем последнего четвертьфинального поединка между сборными Англии и Украины, который состоится в Риме (начало в 22.00).
Бомбардирскую гонку Евро-2020 возглавляет лидер португальской сборной Криштиану Роналду, забивший на групповом этапе 5 мячей. ...Из игроков оставшихся в игре команд наибольшие шансы догнать его имеют чех Патрик Шик, в активе которого 4 гола и форвард английской сборной Рахим Стерлинг, забивший 3 мяча.
Прлуфинальные встречи пройдут 6 и 7 июля, финальный поединок за золото 16-го первенства Старого Света состоится 11 июля на лондонском стадионе "Уэмбли".
На прошлом континентальном чемпионате, проходившем в 2016 году во Франции, золотые медали впервые завоевала сборная Португалии, одолевшая в финале футболистов Франции со счетом 1:0 (в дополнительное время).-0-
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Встреча в Баку началась с натиска датчан и уже на 5-й минуте игры Томас Дилейни поразил ворота Томаша Вацлика. После пропущенного гола чехи перехватили инициативу,...
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