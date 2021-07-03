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Белоруски завоевали золото и бронзу этапа Кубка мира по художественной гимнастике в Минске

03.07.2021 21:53 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсменки завоевали золотую и бронзовую медали этапа Кубка мира по художественной гимнастике, который проходит в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской ассоциации гимнастики.

Золотую награду в самом престижном виде программы, многоборье, выиграла Алина Горносько, сохранившая лидерство после упражнений с обручем и мячом. Во второй день соревнований белоруска продолжила уверенный путь к триумфу, заработав итоговую сумму 103,700 балла. Второе место заняла россиянка Лала Крамаренко - 103,300 балла. Бронзу выиграла еще одна белорусская спортсменка Анастасия Салос - 102,500 балла. Одним из самых зрелищных эпизодов соревнований стало ее выступление с лентой.

В групповых упражнениях белорусские гимнастки заняли четвертое место (85,050 балла), пропустив вперед команды Узбекистана (90,400), Болгарии (90,600) и Израиля (91,050).

Завершатся состязания в Минске 4 июля. В этот день спортсменки поспорят за медали в финалах отдельных видов. Белорусские грации будут представлены во всех видах программы.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Золотую награду в самом престижном виде программы, многоборье, выиграла Алина Горносько, сохранившая лидерство после упражнений с обручем и мячом. Во второй день...
 
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