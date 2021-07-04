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Белорусские гимнастки завоевали две медали на этапе Кубка мира в Минске

04.07.2021 14:39 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

На этапе Кубка мира по художественной гимнастике, который принимает Минск, белорусские грации завоевали две медали. Золото в самом престижном виде программы - многоборье - выиграла Алина Горносько (103,7  балла). Второй стала россиянка Лала Крамаренко (103,3 балла). А бронзовая награда в этом виде также достается Беларуси - Анастасия Салос смогла набрать 102,5  балла благодаря зрелищному выступлению с лентой. Соревнования завершатся сегодня. Спортсменки поспорят за медали в финалах отдельных видов. Белорусские гимнастки будут представлены в каждом из них.



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Теги: Минск
 
 
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На этапе Кубка мира по художественной гимнастике, который принимает Минск, белорусские грации завоевали две медали. Золото в самом престижном виде программы -...
 
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