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Белорусские гимнастки завоевали две медали на этапе Кубка мира в Минске
04.07.2021 14:39 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
На этапе Кубка мира по художественной гимнастике, который принимает Минск, белорусские грации завоевали две медали. Золото в самом престижном виде программы - многоборье - выиграла Алина Горносько (103,7 балла). Второй стала россиянка Лала Крамаренко (103,3 балла). А бронзовая награда в этом виде также достается Беларуси - Анастасия Салос смогла набрать 102,5 балла благодаря зрелищному выступлению с лентой. Соревнования завершатся сегодня. Спортсменки поспорят за медали в финалах отдельных видов. Белорусские гимнастки будут представлены в каждом из них.
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На этапе Кубка мира по художественной гимнастике, который принимает Минск, белорусские грации завоевали две медали. Золото в самом престижном виде программы -...
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