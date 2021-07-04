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Илья Ивашко пробился в 1/8 финала теннисного турнира Уимблдон

04.07.2021 14:39 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

В матче 1/16 финала Уимблдона Илья Ивашко, 79-й номер мирового рейтинга, в трех сетах победил 78-ю ракетку мира - австралийца Джордана Томпсона - 6:4, 6:4, 6:4. Следующим соперником Ильи в поединке за выход в четвертьфинал станет 9-я строчка планетарного табеля - итальянец Маттео Береттини. Встреча пройдет 5 июля ориентировочно в 15:00. 

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В матче 1/16 финала Уимблдона Илья Ивашко, 79-й номер мирового рейтинга, в трех сетах победил 78-ю ракетку мира - австралийца Джордана Томпсона - 6:4, 6:4, 6:4. Следующим...
 
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