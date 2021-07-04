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Белорусские футбольные клубы узнали соперников по женской Лиге чемпионов

04.07.2021 17:27 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки белорусских клубов узнали соперников по квалификации Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Чемпион страны столичное "Динамо-БГУФК" в первом матче 6-й отборочной группы сыграет 18 августа в кипрском Лимасоле с местным "Аполлоном". В случае успеха подопечные Юрия Малеева 21 августа встретятся с победителем матча между российским ЦСКА из Москвы и валлийским "Суонси".

Серебряный призер прошлого белорусского первенства ФК "Минск" в первом матче 3-й квалификационной группы также в гостях 18 июля будет соперничать с норвежским "Русенборгом". Если минчанки победят, то 21 августа сыграют с лучшей командой пары "Леванте" (Испания) - "Селтик" (Глазго, Шотландия).

В следующий этап выйдут только победители двух поединков в обеих группах.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В следующий этап выйдут только победители двух поединков в обеих группах.
 
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