Источник материала: БелТА

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полузащитник ФК "Минск" Кирилл Зинович перешел в один из лучших российских клубов московский "Локомотив", сообщает корреспондент БЕЛТА.

18-летний игрок является воспитанником ФК "Минск", он дебютировал в высшей лиге чемпионата Беларуси в мае 2020 года. В нынешнем сезоне Кирилл Зинович закрепился в основном составе и своей игрой заслужил внимание со стороны сильных зарубежных клубов.

В составе минчан Кирилл Зинович провел 26 матчей, забив 4 мяча и отдав 3 голевые передачи.

Сейчас молодой белорусский полузащитник вместе с партнерами по "Локомотиву" находится на предсезонном учебно-тренировочном сборе в Австрии. В составе московского клуба выступает еще один белорус - нападающий Виталий Лисакович. В прошлом сезоне футболисты "Локомотива" стали бронзовыми призерами чемпионата России и в девятый раз завоевали Кубок страны. Новое российское первенство начнется в конце июля. В стартовом туре 23 июля "Локомотив" примет на своей арене гостей из тульского "Арсенала".-0-