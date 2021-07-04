Девять медалей выиграли белоруски на этапе КМ по художественной гимнастике в Минске

Источник материала: БелТА

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девять медалей выиграли белоруски на этапе Кубка мира по художественной гимнастике, который завершился в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

К золоту и бронзе Алины Горносько и Анастасии Салос в многоборье, выигранным в первый день турнира, добавились еще шесть наград за финалы в отдельных видах. Внесли свою медальную лепту в данный успех и представительницы команды в групповых упражнениях.

Триумфатором заключительного дня турнира в Минске стала Алина Горносько, которая завоевала три золота. В упражнениях с обручем она заработала оценку 27,700 баллов. Второе место заняла еще одна белорусская спортсменка Анастасия Салос - 27,400 баллов. Бронза у россиянки Лалы Крамаренко - 26,650 баллов. В упражнениях с мячом Алина Горносько вновь была недосягаема для соперниц - 28,600 баллов. Серебро у россиянки Лалы Крамаренко – 27,100 баллов. У Анастасии Салос бронза (26,250 баллов). Кроме того, минчанка лучше конкуренток справилась с булавами - 27,500 баллов. Лала Крамаренко завоевала серебро (26,800 баллов), а израильтянка Николь Зеликман - бронзу (26,150).

Что касается Анастасии Салос, то помимо бронзы в многоборье и упражнениях с мячом, а также серебра в стартах с обручем уроженка Барнаула записала на свой счет серебряную награду в упражнениях с лентой. За укрощение коварного предмета она удостоилась от судей оценки в 23,550 баллов. Выиграла тут Лала Крамаренко - 24,500 баллов. Бронзовая медаль на счету украинской гимнастки Кристины Пограничной - 22,250 баллов.

Не осталась без медалей и сборная Беларуси в групповых упражнениях. Спортсменки выиграли бронзовую награду в упражнениях с пятью мячами - 46,500 баллов. Выиграли тут болгарские грации - 47,800 баллов. Серебро у команды Израиля (47,000 баллов).

В упражнениях с обручами и булавами белоруски заняли четвертую позицию в итоговом протоколе - 41,700 баллов. Тройку лучших тут составили дружины Израиля (45,500), Болгарии (45,450) и Узбекистана (43,700).-0-