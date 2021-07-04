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И. Ивашко и А. Соболенко - в прямом эфире каналов Белтелерадиокомпании
04.07.2021 20:45 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Будем следить за выступлением Ильи Ивашко и Арины Соболенко на кортах Уимблдона в режиме реального времени. Белтелерадиокомпания предлагает телезрителям встречи с участием белорусов на элитных стадиях британского турнира в прямом эфире. Завтра, 5 июля, один из лидеров мужской сборной по теннису Ивашко сыграет в 1/8 финала против итальянца Маттео Берреттини, 9-й ракетки мира. На 13 часов запланирован поединок. Эфир на
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Будем следить за выступлением Ильи Ивашко и Арины Соболенко на кортах Уимблдона в режиме реального времени. Белтелерадиокомпания предлагает телезрителям встречи...
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