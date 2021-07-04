И. Ивашко и А. Соболенко - в прямом эфире каналов Белтелерадиокомпании

Источник материала: БT

Будем следить за выступлением Ильи Ивашко и Арины Соболенко на кортах Уимблдона в режиме реального времени. Белтелерадиокомпания предлагает телезрителям встречи с участием белорусов на элитных стадиях британского турнира в прямом эфире. Завтра, 5 июля, один из лидеров мужской сборной по теннису Ивашко сыграет в 1/8 финала против итальянца Маттео Берреттини, 9-й ракетки мира. На 13 часов запланирован поединок. Эфир на "Беларусь 5" . 4-я в мире Арина Соболенко на этой же стадии сразится с Еленой Рыбакиной из Казахстана. Трансляцию предлагает канал "Беларусь 5 интернет" в 13 часов.







Читайте также:





