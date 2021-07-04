|
"Витебск" и БАТЭ разошлись миром в 15-м туре Высшей лиги по футболу
04.07.2021 20:45 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Безголевую ничью разыграли футболисты "Витебска" и БАТЭ в рамках 15-го тура по футболу в Высшей лиге. Отметим, что на 77-й минуте был удален вратарь БАТЭ Антон Чичкан, который сыграл руками вне пределов штрафной.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Безголевую ничью разыграли футболисты "Витебска" и БАТЭ в рамках 15-го тура по футболу в Высшей лиге. Отметим, что на 77-й минуте был удален вратарь БАТЭ Антон Чичкан,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)