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Белорусские бейсболисты не пробились в финал чемпионата Европы

04.07.2021 22:17 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бейсболисты сборной Беларуси не смогли пробиться в финальную часть чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Выступая в Москве в квалификационной группе А, подопечные Александра Сечко на первом этапе одержали виктории над Турцией - 31:2, Словенией - 13:8 и Швейцарией - 8:6, но уступили хозяевам турнира россиянам - 0:17. В решающем поединке белорусы вновь проиграли российской команде со счетом 1:4. 

Из других групп в финальную стадию континентального первенства пробились бейсболисты Греции, Украины и Словакии. 

Решающий этап 36-го чемпионата Старого Света по бейсболу пройдет с 12 по 19 сентября в итальянском Пьемонте. Кроме квартета победителей квалификации в нем примут участие сборные Италии, Австрии, Бельгии, Испании, Хорватии, Германии, Великобритании, Франции, Израиля, Нидерландов, Швеции и Чехии. 

В финальном поединке ЧЕ-2019 в немецком Бонне бейсболисты Нидерландов победили команду Италии со счетом 5:1, в 24-раз завоевав золото континентального первенства. В матче за бронзу испанцы взяли верх над израильянами - 16:11.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Выступая в Москве в квалификационной группе А, подопечные Александра Сечко на первом этапе одержали виктории над Турцией - 31:2, Словенией - 13:8 и Швейцарией - 8:6, но...
 
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