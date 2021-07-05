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Белорусские юниоры выиграли четыре медали на ЧЕ по борьбе в Германии

05.07.2021 10:13 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские юниоры выиграли четыре медали на чемпионате Европы по борьбе, завершившемся в Дортмунде (Германия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наибольшего успеха добились представительницы отечественной школы женской борьбы. У них на счету три бронзовые награды. Отличились Алина Максимова (65 кг), Алина Миклашевская (68 кг) и Ксения Дзибук (76 кг).

Алина Максимова на пути к пьедесталу преодолела сопротивление Биргуль Солтановой из Азербайджана - 5:4, польки Зузанны Волчинской - 3:2. Уступив в полуфинале Маноле Скобельской из Украины, белоруска получила право оспаривать бронзу, с чем успешно справилась, победив румынку Амину Роксану Капезан, - 4:2.

Алина Миклашевская на пути к медали одолела азербайджанскую спортсменку Нигар Мирзазада, уступила украинке Оксане Худык и в схватке за бронзу победила ровесницу из Польши Патрицию Монику Сломску.

Ксения Дзибук уже в стартовой схватке признала превосходство будущей чемпионки Мелиссы Саритач из Турции и в схватке за бронзу не упустила свой шанс, победив россиянку Марию Силину.

Еще одна бронзовая медаль на счету представителей греко-римской борьбы. В весовой категории 97 кг отличился Павел Глинчук.

Спортсмен из Минской области начал свое выступление с победы над турком Османом Айайдыном - 10:2, затем был выигрыш у эстонца Ричарда Карельсона - 9:0. Немец Антон Эрих Вивег оказался крепким орешком - 4:9, а в схватке за бронзовую медаль Павел Глинчук уверенно преодолел сопротивление финна Антти Хаанпаа - 13:2.

Стоит отметить также выступление в стартах по греко-римской борьбе Глеба Макаренко (60 кг), Михаила Хачатурова (82 кг) и Дмитрия Соловьянова (87 кг), которые остановились в шаге от наград, уступив в поединках за бронзовые медали.

Не смогли попасть на пьедестал юниорского чемпионата Европы белорусские представители вольной борьбы. Лучший из них Дмитрий Денисеня (79 кг) занял седьмое место.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Наибольшего успеха добились представительницы отечественной школы женской борьбы. У них на счету три бронзовые награды. Отличились Алина Максимова (65 кг), Алина...
 
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