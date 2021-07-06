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Канадский хоккеист Брендон Козун покинул минское "Динамо"

06.07.2021 19:53 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канадский форвард Брендон Козун покинул минское "Динамо". Такая информация содержится на официальном Telegram-канале "зубров", сообщает БЕЛТА.

Сообщается, что он продолжит карьеру в швейцарском клубе "Амбри-Пиотта".

Брендон Козун в минувшем сезоне установил новый клубный рекорд "Динамо", забрасывая шайбы в шести матчах подряд. Он провел 37 матчей, набрав 32 (17+15) балла при показателе полезности "-1". В плей-офф на его счету четыре матча и одна заброшенная шайба.

Пресс-служба минчан поблагодарила канадского хоккеиста за яркую и результативную игру и пожелала ему удачи в новом клубе.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Сообщается, что он продолжит карьеру в швейцарском клубе "Амбри-Пиотта".
 
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