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Легкоатлеты Максим Недосеков и Анастасия Мирончик-Иванова выиграли награды на турнире в Венгрии

06.07.2021 20:59 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легкоатлеты Максим Недосеков и Анастасия Мирончик-Иванова выиграли две награды на международном турнире "Мемориал Иштвана Дьюлаи" в Секешфехерваре (Венгрия), который входит в календарь Континентального тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В прыжках в высоту Максим Недосеков смог преодолеть планку на высоте 2 м 37 см и установил новый национальный рекорд, завоевав золото турнира. Следом за ним расположились два атлета из России Илья Иванюк и Михаил Акименко, выступавшие в нейтральном статусе. Их результат - 2 м 33 см. Илья Иванюк занял второе место на пьедестале за счет меньшего количества попыток.

В прыжках в длину у женщин Анастасия Мирончик-Иванова заняла третье место с результатом 6 м 60 см. Вторая позиция осталась за британкой Эбигейл Ирозуру (6 м 64 см). Выиграла состязания в данном виде программы украинка Марина Бех-Романчук, итоговый показатель которой 6 м 79 см.

Что касается других результатов белорусок, то Татьяна Холодович в метании копья заняла пятое место с результатом 56 м 68 см. Первенствовала тут литовская спортсменка Ливета Ясюнайте - 62 м 73 см. В метании молота на 6-й позиции итогового протокола завершила старты Анна Малыщик - 69 м 68 см. Золото выиграла поправляющаяся после травмы титулованная полька Анита Влодарчик - 74 м 76 см.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В прыжках в высоту Максим Недосеков смог преодолеть планку на высоте 2 м 37 см и установил новый национальный рекорд, завоевав золото турнира.
 
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