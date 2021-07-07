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"Шахтер" проведет первый матч квалификации ЛЧ с "Лудогорцем"

07.07.2021 07:29 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского "Шахтера" проведут сегодня стартовый матч нового сезона Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Разброде чемпионы Беларуси встретятся с лучшей командой Болгарии местным "Лудогорцем" (начало в 20.00; прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). Эту встречу будет судить норвежская бригада арбитров, которую возглавит Рохит Саггит. Его помощниками станут Гейр Исаксен и Мортене Йонсен, резервный рефери - Мариус Хансен Гретта.

Ответный поединок состоится 13 июля в сербском Белграде. Победитель двухраундовой дуэли чемпионов Беларуси и Болгарии во втором круге квалификации сыграет с лучшей командой пары "Шкендия" (Северная Македония) - "Мура" (Словения). Их вчерашняя встреча в Скопье завершилась минимальной победой словенского клуба - 1:0. Неудачники первого круга квалификации главного континентального турнира продолжат выступление в Лиге конференций.

Также накануне состоялись еще шесть поединков стартового квалификационного раунда ЛЧ:

"Флора" (Таллинн, Эстония) - "Хибирнианс" (Паола, Мальта) - 2:0, "Ференцварош" (Будапешт, Венгрия) - "Приштина" (Косово) - 3:0, ХИК (Хельсинки, Финляндия) - "Будучность" (Подгорица, Черногория) - 3:1, "Жальгирис" (Вильнюс, Литва) - "Линфилд" (Белфаст, Северная Ирландия) - 3:1, "Клуж" (Румыния) - "Борац" (Баня-Лука, Босния и Герцеговина) - 3:1,

"Фола" (Эш, Люксембург) - "Линкольн" (Гибралтар) - 2:2.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Также накануне состоялись еще шесть поединков стартового квалификационного раунда ЛЧ.
 
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