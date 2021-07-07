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Аргентина пробилась в финал футбольного Кубка Америки

07.07.2021 10:57 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Аргентины вышли в финал 47-го розыгрыша Кубка Америки, который проходит в Бразилии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во втором полуфинальном матче аргентинцы встречались с командой Колумбии и на 7-й минуте вышли вперед после удара Лаутаро Мартинеса. В самом начале второго тайма Франк Фабра восстановил паритет - 1:1. В дополнительные полчаса счет не изменился, и лишь в серии пенальти сборная Аргентины сумела вырвать победу - 3:2.

В первом полуфинале действующие победители этого турнира бразильцы одолели команду Перу с минимальным преимуществом - 1:0. Победный мяч на 35-й минуте забил полузащитник бразильцев Лукас Пакета.

Таким образом, 11 июля в Рио-де-Жанейро команды Аргентины и Бразилии встретятся в решающем поединке за главный трофей Copa America. Днем ранее футболисты Колумбии и Перу поспорят за бронзу. Список лучших бомбардиров возглавляет лидер аргентинской сборной Лионель Месси, забивший 4 мяча.

В предыдущем розыгрыше, который также проходил на аренах Бразилии, своей девятый в истории титул завоевали хозяева, победившие в финале перуанцев со счетом 3:1. В матче за бронзу аргентинцы одолели чилийцев - 2:1.

Турнир с участием лучших сборных Южной Америки проводится с 1916 года. Больше всех его триумфаторами становились футболисты Уругвая - 15 раз, на один титул меньше у Аргентины.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Во втором полуфинальном матче аргентинцы встречались с командой Колумбии и на 7-й минуте вышли вперед после удара Лаутаро Мартинеса. В самом начале второго тайма...
 
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