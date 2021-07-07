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Аблай Мбенг признан лучшим игроком 15-го тура футбольного чемпионата Беларуси

07.07.2021 19:49 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский динамовец Аблай Мбенг признан лучшим игроком 15-го тура футбольного чемпионата Беларуси по версии ассоциации "Белорусская федерация футбола", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В победном домашнем матче с мозырской "Славией" 29-летний сенегальский нападающий столичного "Динамо" забил три мяча и помог своей команде разгромить гостей со счетом 4:0. В нынешнем чемпионате это второй хет-трик Аблая Мбенга и он с 10 голами вышел на второе место в списке лучших бомбардиров. Впереди только гамбийский форвард лидера турнира солигорского "Шахтера" Дембо Дарбо, забивший 13 мячей.

В активе футболистов "Шахтера" 40 очков после 14 проведенных встреч, на второй позиции - борисовский БАТЭ, у которого 36 зачетных баллов, по 29 очков в 15 матчах набрали минское "Динамо" и брестский "Рух".

Поединки 16-го тура состоятся 16-18 июля.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В победном домашнем матче с мозырской "Славией" 29-летний сенегальский нападающий столичного "Динамо" забил три мяча и помог своей команде разгромить гостей со...
 
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