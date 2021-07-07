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Василевский и Родионова проиграли в 1/8 финала микста Уимблдона

07.07.2021 19:49 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Андрей Василевский и представительница Австралии Арина Родионова не сумели пробиться в четвертьфинал соревнований смешанных пар Уимблдонского турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в матче 1/8 финала состязаний смешанных пар белорусско-австралийский дуэт уступил американо-французскому тандему Николь Меличар/Эдуар Роже-Васслен - 2:6, 6:4, 4:6.

На старте нынешних соревнований Василевский и Родионова были сильнее американо-австралийской пары Кэти Макналли/Джон Патрик Смит - 6:2, 6:3.

Завтра в полуфинале женского одиночного разряда четвертая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко встретится с чешской теннисисткой Каролиной Плишковой, занимающей 13-е место в мировом рейтинге. В другом поединке за выход в финал лидер мирового рейтинга австралийка Эшли Барти сыграет с немкой Анжеликой Кербер, у которой 28-я позиция в рейтинге WTA.

134-й по счету Уимблдонский турнир завершится 11 июля.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в матче 1/8 финала состязаний смешанных пар белорусско-австралийский дуэт уступил американо-французскому тандему Николь Меличар/Эдуар Роже-Васслен - 2:6, 6:4,...
 
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