Главный тренер сборной России по футболу С. Черчесов отправлен в отставку

Источник материала: БT

Российский футбольный союз совместно с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым принял решение о расторжении контракта со специалистом и его тренерским штабом, сообщает пресс-служба организации. РФС начнет работу по поиску кандидатов на эти позиции. Ранее сообщалось, что в числе претендентов на пост главкома экс-наставник сборной Германии Йоахим Лев, португалец Андре Виллаш-Боаш и главный тренер молодежной сборной Германии Штефан Кунц.





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