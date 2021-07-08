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Главный тренер сборной России по футболу С. Черчесов отправлен в отставку
08.07.2021 22:47 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Российский футбольный союз совместно с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым принял решение о расторжении контракта со специалистом и его тренерским штабом, сообщает пресс-служба организации. РФС начнет работу по поиску кандидатов на эти позиции. Ранее сообщалось, что в числе претендентов на пост главкома экс-наставник сборной Германии Йоахим Лев, португалец Андре Виллаш-Боаш и главный тренер молодежной сборной Германии Штефан Кунц.
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Российский футбольный союз совместно с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым принял решение о расторжении контракта со специалистом и его...
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