|
И. Тихон избран капитаном олимпийской сборной Беларуси на Игры в Токио
08.07.2021 22:47 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Иван Тихон избран капитаном олимпийской сборной Беларуси на Игры в Токио. Сообщает официальный сайт Национального олимпийского комитета. Это решение комиссии спортсменов НОК Беларуси. Напомним, молотобоец дважды завоевывал медали Олимпийских игр, бронзу в Пекине и серебро в Рио-де-Жанейро. Главный старт четырехлетия в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Иван Тихон избран капитаном олимпийской сборной Беларуси на Игры в Токио. Сообщает официальный сайт Национального олимпийского комитета. Это решение комиссии...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)