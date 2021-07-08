ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

И. Тихон избран капитаном олимпийской сборной Беларуси на Игры в Токио

08.07.2021 22:47 — Новости Спорта | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Иван Тихон избран капитаном олимпийской сборной Беларуси на Игры в Токио. Сообщает официальный сайт Национального олимпийского комитета. Это решение комиссии спортсменов НОК Беларуси. Напомним, молотобоец дважды завоевывал медали Олимпийских игр, бронзу в Пекине и серебро в Рио-де-Жанейро. Главный старт четырехлетия в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.


Читайте также:


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Иван Тихон избран капитаном олимпийской сборной Беларуси на Игры в Токио. Сообщает официальный сайт Национального олимпийского комитета. Это решение комиссии...
 
Новости дня
Новости спорта
 
А. Соболенко сражается за выход в финал Уимблдона
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

07.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by