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Тихон: мы обещаем приложить все силы и показать на Олимпиаде максимальный результат
09.07.2021 11:39 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены приложат все силы, чтобы показать на Олимпийских играх в Токио максимальный результат. Об этом сегодня заявил капитан белорусской спортивной делегации Иван Тихон
"Мы, все олимпийцы, обещаем, что приложим все силы и покажем максимальный результат на Олимпийских играх, чтобы поддержать честь нашего флага и страны на международной арене", - сказал Иван Тихон.
Он отметил, что Олимпийские игры - это важный экзамен для каждого спортсмена. "Мы знаем, что в момент проведения Олимпийских игр вся страна, весь народ будут поддерживать, переживать и болеть за нас. И мы осознаем степень ответственности и надежды, которые возлагает государство на каждого спортсмена и тренера", - подчеркнул
Особую признательность капитан белорусской делегации выразил государству за обеспечение условий для подготовки к Олимпийским играм. "Несмотря на то, что олимпийский цикл стал на год длиннее, несмотря на пандемию, в Беларуси было принято правильное решение не закрывать спортивные базы. Это позволило спортсменам поддержать и развить спортивную форму, достойно выглядеть на соревнованиях в этом году и уверенно подойти к Олимпийским играм", - сказал спортсмен.
От имени белорусской спортивной делегации он вручил главе государства памятный сувенир - набор из 34 значков "Токио-2020" с изображением летних олимпийских видов спорта, логотипа команды Team BY и узоров, выполненных в образе белорусских культурных символов, аналогичных тем, что нанесены на спортивную олимпийскую экипировку.
С напутственными словами к белорусской спортивной делегации обратилась также председатель Белорусской общественной организации "Ветераны физической культуры и спорта" чемпионка Олимпиады 1972 года в Мюнхене Антонина Кошель. "Вы едете защищать свою родину. Ведь это как война", - отметила она. Спортсменка пожелала, чтобы по прибытии в Токио члены белорусской делегации держались как одно единое целое, поддерживали друг друга. "Думаю, у вас всех все получится", - напутствовала она.
Делясь личными воспоминаниями, впечатлениями, олимпийская чемпионка призналась: "Так приятно, когда через 50 лет достаешь медаль и говоришь себе: неужели это была я, неужели я смогла. Смотришь и гордишься".
"Хочу пожелать, чтобы вы все смогли, - обратилась Антонина Кошель к белорусской олимпийской делегации. - Сделайте так, чтобы эту историю вы вспоминали с гордостью, с чувством долга, который вы выполнили, и мы все будем вами городиться, несмотря ни на что. Успехов, держитесь, проявите силу воли, характер, боритесь до последней капли крови, не отступайте ни на шаг!".-0-
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"Мы, все олимпийцы, обещаем, что приложим все силы и покажем максимальный результат на Олимпийских играх, чтобы поддержать честь нашего флага и страны на...
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