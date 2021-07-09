Напутствия Президента на летние Олимпийские игры: Спортивные достижения - не только личный триумф, за вами народ Беларуси

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В окончательном выездном составе 109 спортсменов в 20 видах спорта и 90 дисциплинах

И.Тихон: Каждый олимпиец заряжен на победу

Лозунг "Спорт - вне политики" давно забыт, а спортивные достижения сегодня приравниваются к политическим победам.Об этом заявил Александр Лукашенко на торжественных проводах белорусской делегации на ХХХІІ летние Олимпийские игры в Токио. Успехи наших спортсменов на предстоящей Олимпиаде должны стать ответом тем людям, которые сначала взяли от страны все что можно, а теперь желают ей поражения, а также тем странам, которые ввели санкции. Во Дворце Независимости собрались не только спортсмены и тренеры, но и олимпийцы прошлых лет, прославленные чемпионы, которые символизируют связь поколений. Предстоящие Игры станут совершенно особенными, борьба за медали будет как никогда жесткой и бескомпромиссной!Прогнозировать медальный результат - дело неблагодарное, однако в кулуарах специалисты отмечают, что команде по силам превзойти прошлое достижение в Рио-де-Жанейро. Главное же - достойно представить страну, которая по признанию капитана команды Ивана Тихона сделала все возможное, чтобы атлеты подошли к форуму в лучшей форме.На торжественных проводах Иван Тихон от имени всех спортсменов произнес клятву с обещанием сделать все возможное, чтобы прославить Беларусь. Олимпиада в Токио, которая была отложена на год, начнется 23 июля и, по последним сообщениям, пройдет без зрителей, как иностранных, так и японских. Президент искренне пожелал белорусским олимпийцам удачи - будем не просто болеть, а желать побед нашим атлетам каждую минуту.



