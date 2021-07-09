Уимблдон - А. Соболенко и К. Плишкова установили рекорд турнира по эйсам

Источник материала: БT

Белоруска Арина Соболенко и чешка Каролина Плишкова установили рекорд Уимблдона по эйсам за матч, причем побили достижение, которое принадлежало еще одной белоруске Виктории Азаренко и американской приме Серене Уильямс. На протяжении игры соперницы на двоих 32 раза подали навылет (Плишкова - 14, Соболенко - 18), что является новым рекордом Уимблдона в женском матче. Азаренко и Умильямс держали планку с 2012 года. Напомним, Соболенко уступила Плишковой в полуфинале, однако в понедельник станет третьей ракеткой мира.





