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Белорус Дмитрий Карпук завоевал золото в толкании ядра на молодежном чемпионате Европы

09.07.2021 14:39 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Золотую медаль чемпионата Европы по легкой атлетике завоевал белорус Дмитрий Карпук в соревнованиях в толкании ядра. Континентальный форум для атлетов до 23 лет проходит в эти дни в Эстонии. В лучшей попытке Дмитрий отправил снаряд к отметке 20,33 и стал единственным, кому в этот день покорилась 20-метровая отметка. Серебро завоевал представитель Турции Алперен Карахан, показавший в лучшей из попыток результат 19,75. Бронзовым призером стал греческий спортсмен Одисеас Музенидис, который в заключительном выходе в сектор показал 19,41 и отодвинул на четвертую позицию еще одного белорусского толкателя Олега Томашевича.


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Золотую медаль чемпионата Европы по легкой атлетике завоевал белорус Дмитрий Карпук в соревнованиях в толкании ядра. Континентальный форум для атлетов до 23 лет...
 
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