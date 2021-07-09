Источник материала: БелТА

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/ Белорусский прыгун в высоту Максим Недосеков занял третье место на этапе легкоатлетической Бриллиантовой лиги в Монако, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Свое выступление спортсмен из Витебской области завершил на отметке 2м. 25 см. Опередили белоруса выступающий в нейтральном статусе россиянин Михаил Акименко - 2 м 32 см и канадец Джанго Ловетт -2 м. 29 см.

В метании копья белоруска Татьяна Холодович заняла четвертое место благодаря результату 59 м 15 см. Не было равных в данной дисциплине чешке Барборе Шпотаковой из Чехии-63 м 08 см.

В прыжках с шестом Беларусь представляла Ирина Жук. Спортсменка из Гродненской области завершила соревнования с результатом 4м 70 см. Он не позволил ей подняться в итоговом протоколе выше пятого места.

Викторию тут праздновала американка Кэти Нэйджотт - 4м.90 см.-0-